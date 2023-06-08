За минулу добу, 6 червня, патрульні затримали сімох водіїв, які керували автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння – їх позбавили права керувати автотранспортом.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

Вчора, близько 22-ї години, патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху на вулиці 9-та Повздовжня. Інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що останній відмовився.

Через годину поліцейські зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР на вулиці Глінки. Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували водію пройти огляд на стан сп’яніння, на що останній погодився. Результат тесту становив 1,58 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.

Близько 4-ї години патрульні зупинили автомобіль ВАЗ на автодорозі Н-24 «Миколаїв – Вознесенськ – Благовіщенськ». І знову водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння проводився з дозволу водія на місці зупинки. Результат тесту становив 1,62 проміле, що у 8 разів перевищує допустиму норму.

У всіх випадках водії отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонені від керування.

Нагадаємо, що у Миколаєві п’яний водій намагався підкупити патрульних.