У середу 7 червня уряд Австрії оголосив про надання 1 млн євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Австрії.

Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату.

— Російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися... Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів, – наголосив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на розгортання та роботу експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН 30 травня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.

Російські окупанти використовують три блоки ЗАЕС в якості логістичної та військової бази. Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС 6 червня може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, вважають в Енергоатомі. Наступного тижня Рафаель Гроссі збирається відвідати ЗАЕС.