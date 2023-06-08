За минулу добу, 7 червня, Збройні сили України знищили 730 окупантів. Росія від початку повномасштабної війни втратила вже понад 212 тисяч своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 212760 (+730) осіб ліквідовано;

танків — 3891 (+18) од.;

бойових броньованих машин — 7576 (+16) од.;

артилерійських систем — 3668 (+28) од.;

РСЗВ — 595 (+1) од.;

засоби ППО — 355 (+3) од.;

літаків — 314 од.;

гелікоптерів — 299 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3234 (+15) од.;

крилаті ракети — 1171 од.;

кораблі /катери — 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6384 (+35) од.;

спеціальна техніка — 500 (+8).

Нагадаємо, протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.