За минулу добу, 7 червня, Збройні сили України знищили 730 окупантів. Росія від початку повномасштабної війни втратила вже понад 212 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.
За минулу добу, 7 червня, Збройні сили України знищили 730 окупантів. Росія від початку повномасштабної війни втратила вже понад 212 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.