Російські окупаційні війська не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, тому зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як розповіли у відомстві, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі військ РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

У Генштабі також розповіли, що 6 червня, коли відбулася масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, разом із цивільними евакуаційними маршрутами скористалися російські окупанти. Під час такого переміщення вони використовували місцевих жителів як живий щит.

Раніше повідомили про перших жертв серед цивільного населення, через підрив Каховської ГЕС. Про перших загиблих повідомив мер тимчасово окупованих Олешок на лівому березі Херсонщини Євген Рищук. Однак точну кількість тих, кому не вдалося вижити назвати не можуть.