Під будівлею представництва ООН у Києві у четвер, 8 червня, проходить акція протесту. Понад сто людей вийшли з плакатами «Росія – це терористична держава», «Геть Росію з ООН», «Зупиніть геноцид».

Учасники акції також скандують слово Useless («бездіяльність»), передає інформаційне агентство «РБК-Україна».

Учасники акції також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН. Журналісти зазначили, що акція проходить мирно, жодних сутичок наразі немає, на місці присутні правоохоронці.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй та Червоний хрест не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами Каховську ГЕС. Президент України Володимир зеленський зауважив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України щодо допомоги.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.