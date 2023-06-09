Протягом четверга 8 червня російська армія 44 рази обстріляла територію Херсонської області, по Херсону ворог випустив 25 снарядів.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинули 2 людей, 17 – дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводилася евакуація із затоплених територій.

Під російську атаку в Херсоні потрапив головний рабин України Моше Асман. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило.