Протягом четверга 8 червня російська армія 44 рази обстріляла територію Херсонської області, по Херсону ворог випустив 25 снарядів.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинули 2 людей, 17 – дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводилася евакуація із затоплених територій.
Під російську атаку в Херсоні потрапив головний рабин України Моше Асман. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило.
Протягом четверга 8 червня російська армія 44 рази обстріляла територію Херсонської області, по Херсону ворог випустив 25 снарядів.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинули 2 людей, 17 – дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводилася евакуація із затоплених територій.
Під російську атаку в Херсоні потрапив головний рабин України Моше Асман. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило.