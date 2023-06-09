Збройні сили України вдарили по місцю зосередження бійців підрозділу «Ахмат» в тимчасово окупованому Донецьку — ліквідовано 56 «кадирівців».

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Підрозділ ворога було помічено в південно-західній частині міста, де вони займались рабежем цивільного населення та зйомками постановочних відео про нібито ведення бойових дій.

«6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються», — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 червня, нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 1 010 окупантів.