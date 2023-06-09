Волонтерів із човнами, які планували приєднатися до рятувальної операції, просять утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли.
Відповідне звернення опублікувала Херсонська ОВА.
В ОВА уточнили, що за необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі.
— Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій, - наголосили в адміністрації.
Нагадаємо, на Херсонщині затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. Евакуювати станом на ранок 9 червня вдалося 2352 людини і близько 550 тварин.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
Волонтерів із човнами, які планували приєднатися до рятувальної операції, просять утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли.
Відповідне звернення опублікувала Херсонська ОВА.
В ОВА уточнили, що за необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі.
— Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій, - наголосили в адміністрації.
Нагадаємо, на Херсонщині затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. Евакуювати станом на ранок 9 червня вдалося 2352 людини і близько 550 тварин.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.