Волонтерів із човнами, які планували приєднатися до рятувальної операції, просять утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли.

Відповідне звернення опублікувала Херсонська ОВА.

В ОВА уточнили, що за необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі.

— Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій, - наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, на Херсонщині затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. Евакуювати станом на ранок 9 червня вдалося 2352 людини і близько 550 тварин.