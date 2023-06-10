Російські окупанти забороняють людям з українськими паспортами евакуацію з підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС наслених пунктів лівобережної (окупованої) Херсонщини.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами.

Вони також силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.