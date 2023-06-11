У селі Веселий Кут на Миколаївщині люди рятують від затоплень майно і виносять його просто у поле. Там місцеві й ночують.

Про ситуацію на затопленій частині Миколаївщини розповідає ТСН.

Зазначається, що село межує з Херсонською областю. Раніше області розділяла річка Висунь, яка тепер вийшла з берегів і затопила будинки, де живуть люди. Мешканці фактично живуть у будинках на колесах десь у полях та чекають, поки зійде вода.

Люди виносять туди холодильники, посуд, матраци. У деяких жителів будинки зруйновані ще від ворожих обстрілів.

Тетяна та Володимир ночують просто в полі, їхній будинок був зруйнований частково. Всі свої речі вони зібрали на машини, де і сплять. З собою забрали також каченят, собак та курей.

Валентина показує як затопило її будинок. Каже, що вода вже сходить. Від евакуації відмовилася, каже, що буде з тваринами. Розповідає, що вже потонули кошенята. Затопило і весь город, все, що садила – пропало.

Люди з різних областей передали допомогу волонтерам з Києва, які вирушили до Херсонської та Миколаївської областей. Повезли кілька фур, обʼєдналися близько 100 волонтерів. Їх зустріла місцева поліція, яка потім повезе цю допомогу до людей, які її найбільше потребують.

Місцевий майор поліції Баштанського районного відділу Олександр Головченко каже, що людям пропонували евакуюватися, щойно вода почала досягати городів. Однак багато з них відмовилися. Мовляв, пережили російські обстріли, переживемо і затоплення.

Нагадаємо, станом на 07:00 10 червня почав спадати рівень води в Снігурівській громаді.