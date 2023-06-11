Станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.

Про це повідомили в «Укргідроенерго».

У Херсоні рівень води в Дніпрі становить 4,18 метра. За добу він знизився на 0,54 м. Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязано зі зменшенням тиску водосховища.

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, зʼявилися сліди обміління.

У компанії «Енергоатом» повідомляють, що станом на 06:00 11 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Там нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому вода зі ставка-охолоджувача активно не випаровується.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.