Після підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції у Чорному морі різко знизилась солоність води, вона стає більш прісною.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

В суботу, 10 червня фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі в Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини (показник, що характеризує кількість домішок) – перевищення в 1,6 раза; залізо – в 9 разів; солоність – нижче за норму у 2,7 раза;

Ланжерон: залізо – перевищення в 5,2 раза; солоність – нижче за норму у 2,9 раза;

16 станція Великого фонтану: завислі речовини – перевищення в 1,1 раза; залізо – у 3,4 раза; солоність – нижче за норму у 2,9 раза.

Як повідомляють експерти, у трьох місцях поблизу Одеси зафіксували, що солоність морської води у декілька разів менша за норму.

Нагадаємо, що станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.