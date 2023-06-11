Після підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції у Чорному морі різко знизилась солоність води, вона стає більш прісною.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
В суботу, 10 червня фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі в Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.
Як повідомляють експерти, у трьох місцях поблизу Одеси зафіксували, що солоність морської води у декілька разів менша за норму.
Нагадаємо, що станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.
Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.
Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Після підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції у Чорному морі різко знизилась солоність води, вона стає більш прісною.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
В суботу, 10 червня фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі в Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.
Як повідомляють експерти, у трьох місцях поблизу Одеси зафіксували, що солоність морської води у декілька разів менша за норму.
Нагадаємо, що станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.
Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.
Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.