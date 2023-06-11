Спортсмен з Миколаєва завоював два «золота» Чемпіонату України зі стрибків у воду.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Національні змагання серед юніорів тривали в Києві з 6 до 10 червня.

Вихованець КДЮСШ «Україна» Максим Мірза здобув перемоги у стрибках на трампліні 1 та 3 метри. Тренує чемпіона Олена Безрукова.

Нагадаємо, що миколаївський боксер Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) програв мексиканцю Хайме Мунгії (42-0, 33 КО) у поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній ваговій категорії.