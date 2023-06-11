Україна у межах чергового обміну полоненими повернула ще 95 своїх захисників. Серед них є учасники спецоперації, які на гелікоптері летіли в оточений Маріуполь.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

— До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі, – зазначив глава ОП.

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на Азовсталь. Багато наших перебували в полоні пораненими.

Нагадаємо, що Україна в межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 захисників. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.