На 8 ранку 12 червня рівень води в акваторії Миколаєва знаходиться на позначці +55 сантиметрів.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За ніч вода знову відійшла, рівень впав на 8 сантиметрів.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Загалом підняття води було зафіксовано на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, а також на окремих ділянках Великої Коренихи та Широкої балки, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст. Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.

Крім того, у селі Веселий Кут на Миколаївщині люди рятують від затоплень майно і виносять його просто у поле. Там місцеві й ночують.