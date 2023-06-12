Українські військові звільнили Сторожове Донецької області, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь.

— Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, – йдеться у повідомленні пресцентру.

Повідомляють, що під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та 4 військових взяли в полон.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська підірвали греблю на річці Мокрі Яли, що в Донецькій області, аби завадити контрнаступу українських військових. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки, але на ведення бойових дій не вплине.

Перед тим, повідомляли, що на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Зокрема відомо про звільнення сіл Благодатне, Нескучне та Макарівка.