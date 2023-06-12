Підтоплення не вплинуло на дислокацію підрозділів армії РФ на Кінбурні. Російські війська продовжують обстрілювати звідти громади Миколаївської області, що розташовані на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк, пише «Суспільне».

— На початку надходження води росіян це налякало, вони намагалися прилаштуватися до евакуації гелікоптерами, побоюючись затоплення наземних переходів на материкову частину. Але підтоплення там незначні і дороги вже повернулись до свого використання. Тому російські окупаційні війська продовжують ту саму тактику: знаючи, що ми ретельно відпрацьовуємо у відповідь по їхніх позиціях, займають їх виключно для атаки, — сказала Наталія Гуменюк.

Так 11 червня армія Російської Федерації вчергове обстріляла місто Очаків.

— Влучили знов по будівлях приватного сектору. Травмованих, на щастя, немає. Але та підступність у використанні зброї під час загального напруження, пов’язаного з підвищенням рівня води, знов демонструє терористичні наміри держави-агресорки, — сказала речниця ОК «Південь».

Нагадаємо, що Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Згодом стало відомо, що на території окупованої Кінбурнської коси вже декілька діб горять лісові масиви. Місцеві жителі не можуть гасити пожежі, оскільки окупанти викрали всю техніку ДСНС.

Водночас еколог Олег Деркач вважає, що у разі повного прориву дамби, підтоплення загрожує трьом селам на території Кінбурнського півострова: Василівка (Миколаївська область), Рибальче (Херсонська область) та Іванівка (Херсонська область).

Через підрив дамби Каховської ГЕС наразі вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.