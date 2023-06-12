Російські загарбники протягом доби, 11 червня, обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу росіяни випустили 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації.

По обласному центру окупаційні війська вісім снарядів.

— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.

Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

Нагадаємо, 8 червня ворог відкрив вогонь по Херсону в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.

Під ворожу атаку потрапив головний рабин України Моше Асман. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.