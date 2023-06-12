Російські загарбники протягом доби, 11 червня, обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу росіяни випустили 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації.
По обласному центру окупаційні війська вісім снарядів.
— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.
Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.
Нагадаємо, 8 червня ворог відкрив вогонь по Херсону в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.
Під ворожу атаку потрапив головний рабин України Моше Асман. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.
Російські загарбники протягом доби, 11 червня, обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу росіяни випустили 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації.
По обласному центру окупаційні війська вісім снарядів.
— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА.
Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.
Нагадаємо, 8 червня ворог відкрив вогонь по Херсону в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.
Під ворожу атаку потрапив головний рабин України Моше Асман. Він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.