Прикордонники фіксують некеровані вибухи боєприпасів, які разом з уламками побутових речей, сміттям винесло в Чорне море водою з Каховського водосховища.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону закликав громадян не діставати нічого з води самостійно.

— Наші прикордонні наряди вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, тому як і інші державні органи зроблю заклик до громадян - не намагатися діставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляти піротехніків. Бо також ми фіксуємо і некеровані вибухи, які відбуваються у воді через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, зіштовхуючись з іншими предметами, – заявив речник.

Нагадаємо, мешканців південних регіонів України застерегли від вживання «сирої» питної води. Ірина Шамрай нагадала жителям Миколаєва прості правила та наголосила, що бажано вживати лише кип’ячену або ж бутильовану воду.

Раніше МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України. Це пояснили тим, щочЧерез різкий відтік води десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. У Мінздраві нагадали, що у такому випадку мертву, або ту, що вмирає, рибу заборонено збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.