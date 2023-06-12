Ексдиректорка обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова просить обласне і міське управління охорони здоров'я надати інформацію про протиепідемічну готовність лікарень Миколаївщини через загрозу виникнення спалахів та епідемій у звʼязку з екологічною катастрофою внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Відповідний депутатський запит має в розпорядженні видання «НикВести».

Як відомо, після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами вода залила значні території півдня України, також звалища, вбиральні та могильники. У воду потрапило безліч небезпечних токсинів та збудників інфекцій, через це можуть спалахнути інфекційні хвороби.

У своєму запиті лікарка просить медзаклади Миколаєва та області прозвітувати про перелік дій, які вони проводять для попередньої готовності регіону до можливих спалих інфекційних захворювань. Серед лікарень:

КНІТ «Первомайська центральна районна лікарня»;

KHII «Вознесенська многопрофільна лікарня»;

КНПІ «Баштанська багатопрофільна лікарня»;

КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»;

KHII «Міська лікарня No5»;

КНП «Міська лікарня Мо3»;

КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб»;

KHII «Миколаївський регіональний фтізіопульмонологічний медичний центр».

Крім інформації про готовність обласних і міських лікарень до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, депутат також просить надати:

протоколи сортування пацієнтів при їх масовому надходженні;

структуру та матеріально-технічне забезпечення лікарень;

наявність затверджених планів роботи лікарні в надзвичайній ситуації та локальних протоколів;

наявність лікарів-анестезіологів та/або лікар-анестезіолог дитячий;

наявність лікаря- епідеміолога;

наявність лікаря- психолога.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Південні регіони України опинилися під загрозою залишитися без чистої води. Також в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що після теракту на Каховській ГЕС у водойми та криниці можуть потрапити небезпечні хімічні речовини та збудники інфекційних хвороб.

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону, наразі існує висока вірогідність зараження гострими кишковими інфекціями на підтоплених територіях.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив підтоплених районів, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, не виявили небезпечних інфекційних захворювань. Епідемічна ситуація на півдні контрольована.

В понеділок, 12 червня, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички. Наразі ситуація з вмістом хлориду у воді стабілізувалась.