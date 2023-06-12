ЗСУ звільнили від окупантів село Новодарівка, розташоване на межі Запорізької та Донецької областей.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Деокупація Новодарівки відбулася ще 4 червня, але повідомили про це лише сьогодні, 12 червня.

— 4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, українські військові звільнили Сторожове Донецької області, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська підірвали греблю на річці Мокрі Яли, що в Донецькій області, аби завадити контрнаступу українських військових. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки, але на ведення бойових дій не вплине.

Перед тим, повідомляли, що на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Зокрема відомо про звільнення сіл Благодатне, Нескучне та Макарівка.