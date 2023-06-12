У підтоплених громадах Миколаївщини рівень води спадає. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що потрібно близько тижня, щоб рівень води в акваторіях області впав до позначок, що були до підриву Каховської ГЕС.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За його словами, станом на 12 червня шляхи до села Афанасіївка, що в Снігурівській громаді, затопило, людей доправляють у безпечні населені пункти на човнах.

— За прогнозами, через один-два дні во всій області рівень води повернеться до того, що був перед терактом. А в Снігурівській громаді, в селах Афанасівка, Нововасилівка треба сім-вісім днів, щоб вода повернулась в норму. Афанасіївка – це єдине село, що немає сполучення землею. Але у нас розгорнутий цілодобовий штаб, чергують і перевозять людей човнами. Старости сіл перебувають на місцях, працюють. Навіть комісії працюють, фіксують пошкодження будівель і вносять в базу «Євідновлення»,— додав Віталій Кім.

Крім того, голова Миколаївської ОВА звернувся до жителів області з проханням бути обережними та не гуляти по територіях, де відійшла вода, адже там можуть бути міни. Спочатку ділянки мають обстежити рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на 8 ранку 12 червня рівень води в акваторії Миколаєва знаходиться на позначці +55 сантиметрів.

Також повідомлялося, що у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Загалом підняття води було зафіксовано на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, а також на окремих ділянках Великої Коренихи та Широкої балки, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст. Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.

Крім того, у селі Веселий Кут на Миколаївщині люди рятують від затоплень майно і виносять його просто у поле. Там місцеві й ночують.