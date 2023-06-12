В ніч на 12 червня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - у локомотивному депо вибухнув ворожий тепловоз, яким окупанти доставляли паливо на фронт.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, це вже другий тепловоз за останні два місяці, який «достроково виходить з ладу».

— Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше, - написав Іван Федоров.

Нагадаємо, у Чорному морі некеровано детонують боєприпаси, які винесло з Каховського водосховища.

Також стало відомо, що у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Повідомляють, що росіяни готують техногенну катастрофу на хімічному заводі «Кримський титан» у Армянську.