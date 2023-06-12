Біля блокпоста на виїзді з Києва дорогою до Броварів 11 травня сталася аварія: працівниця поліції на смерть збила військового.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, тероборонівець перебігав дорогу у невстановленому місці. Натомість працівниця поліції була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 кілометрів на годину.

Однак, правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти жінки.

— Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України), - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.