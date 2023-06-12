Французька асоціація «‎Нарбона-Україна»‎ з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення допомагає Миколаєву. Для зміцнення співпраці міська рада підписала з організацією меморандум про взаєморозуміння та партнерство.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Документ підписали міський голова Олександр Сєнкевич та президент асоціації Іоанна Башкіна у понеділок, 12 червня. Він передбачає співпрацю в питаннях гуманітарної допомоги та економічного розвитку, освіти й охорони здоров’я, культури та мистецтва.

Важливим для Миколаєва пунктом співробітництва є оздоровлення дітей та реабілітація військових. Наразі асоціація планує відправити багатодітні родини з Миколаєва на оздоровлення до Нарбони - сторони готують відповідні документи. Також Нарбона розглядає можливість допомогти Миколаєву відкрити повноцінний реабілітаційний центр для українських військовослужбовців.

— Асоціація допомагала Миколаєву у найскрутніші для нашого міста часи, тоді, коли ми щоденно страждали від російських бомбардувань. Ми надавали їм перелік наших потреб - вони надсилали нам зі списку те, що могли. І це насправді були серйозні речі: автомобілі швидкої допомоги, комунальна техніка, медичне обладнання і т.д. Сьогодні ми плануємо розширювати нашу співпрацю, тож підписаний меморандум - це своєрідний підсумок нашої попередньої роботи і орієнтир на майбутні проекти, - каже мер Олександр Сєнкевич.

Раніше асоціація «‎Нарбона-Україна»‎ передала громаді Миколаєва спеціалізовану комунальну техніку, аварійно-рятувальну машину, автомобілі швидкої допомоги, медичне обладнання тощо.

Для збору коштів на підтримку Миколаєва асоціація організовує благодійні вечори в Нарбоні, куди запрошує представників влади та громади, французьких та українських артистів. На одному з таких вечорів була присутня і делегація з Миколаєва, яка у цей час перебувала в Нарбоні з офіційним візитом. Тоді представники міської ради відвідали комунальні підприємства Нарбони та ознайомились із роботою органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 6 травня, Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.