Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 тисяч 650 військових. Також українські захисники збили ворожий вертоліт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3935 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7642 (+6) од,

артилерійських систем — 3766 (+20) од,

РСЗВ — 601 од,

засоби ППО — 363 (+1) од,

літаків — 314 од,

гелікоптерів — 300 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3309 (+2),

крилаті ракети — 1183 од,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6473 (+2) од,

спеціальна техніка — 511 (+1)