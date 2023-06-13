Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 тисяч 650 військових. Також українські захисники збили ворожий вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 тисяч 650 військових. Також українські захисники збили ворожий вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.