Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив Каховської ГЕС за минулу ніч знизився ще на три сантиметри.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що станом на вечір 12 червня рівень води впав на дев’ять сантиметрів та становив 46 см. Зранку 13 червня рівень води вже 43 сантиметри.

— На 9:00, рівень води в акваторії Миколаєва +43 см. За ніч - 3 см, — написав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що в Снігурівській громаді станом на 07:00 13 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 м 16 см.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Загалом підняття води було зафіксовано на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, а також на окремих ділянках Великої Коренихи та Широкої балки, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст. Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.