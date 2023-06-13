На правобережжі Херсонщини підтопленими залишаються 3600 будинків у 31 населеному пункті, на лівобережжі під водою 17 населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За йог словами, в області рівень води спадає, станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше, ніж вчора ввечері.

Також він додав, що підтопленими залишаються 3600 будинків. Минулого дня вода відійшла від 200 осель.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині 17 населених пунктів перебувають під водою, в жодному з них росіяни не евакуюють місцевих. Українській стороні вдалося евакуювати 133 людини.

Як повідомив Прокудін, у рятувальній операції задіяні 1660 осіб та понад 213 одиниць техніки. З підтоплених населених пунктів уже вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини, 77 маломобільних осіб. Їх розселили у тимчасових пунктах евакуації або вивезли до інших регіонів.

Нагадаємо, що рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив Каховської ГЕС за минулу ніч знизився ще на три сантиметри.

Раніше повідомлялося, що ООН готова надіслати спеціальну місію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжя Херсонщини, для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони.