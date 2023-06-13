За минулу добу, 12 червня, у Миколаївській області відбулося п'ять пожеж, зокрема горіли чотири житлові будинки, а в селище міського типу Арбузинка горів легковий автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Усі пожежі протягом доби було ліквідовано підрозділами ДСНС. Загалом до ліквідації пожеж залучились 6 одиниць спецавтомобілів та 23 вогнеборців.

Перше займання сталося о 08:49 у селищі міського типа Арбузинка Первомайського району по вулиці Шевченка, де горів легковий автомобіль Peugeot 605. Друга пожежа відбулася о 08:56 на площі 2 квадратних метрів, що спричинило коротке замикання електропроводки. Про третє займання на площі 8 квадратів у Миколаєві по вулиці 7 Ялтинська виявили тіло шістдесяти дев'яте річної жінки про що було повідомлено о 15:39.

А пізніше рятувальники виїхали на ще одну пожежу о 16:18. На цей раз зайнялися два будинки в селі Казанка Баштанського району по вулиці Гагаріна. Причиною пожежі встановлено необережне поводження під час паління.

Також 12 червня, о 21:25 рятувальників сповістили про пожежу житлового будинку по вулиці М. Гуцаленка м. Первомайська, що горів на площі 60 квадратних метрів. Пожежа спричинена коротким замиканням електропроводки.

Нагадаємо, що на території Первомайської громади Миколаївської області піротехніки ДСНС знищили 6 російських авіабомб ФАБ-500.

Та зазначимо, що на Миколаївщині залишаються замінованими понад 800 тисяч гектарів деокупованих територій. Є села, в які ще не повернулися мешканці, тому їх піротехніки ще навіть не розпочинали обстежувати.