В Україну прибули дві команди слідчих та поліцейських техніків з Франції, які домагатимуть розслідувати екогологічні злочини Росії та збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Місію, фінансовану Міністерством Європи та закордонних справ країни, реалізує Міністерство внутрішніх справ та заморських територій.

Як розповіли у Мінєвропи, перша команда допомагатиме Києву розслідувати злочини, які завдають серйозної та тривалої шкоди довкіллю з початку російської агресії в Україні. Ця команда складається з жандармів з Центрального управління по боротьбі зі збитками, завданим навколишньому середовищу та громадському здоров’ю (OCLAESP) і експерта з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії (IRCGN).

Франція також розгорне технічну та наукову поліцейську місію під егідою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Спираючись на досвід IRCGN, ця місія збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів і документуватиме їх за допомогою тривимірних цифрових моделей. Це сприятиме розслідуванню МКС, а далі розгляду справ в українських судах.

Як повідомлялося раніше, через підрив дамби Каховської ГЕС наразі вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.