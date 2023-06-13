Російська окупаційна армія замінувала гідротехнічні споруди у двох областях України та підриває їх перед контрнаступом ЗСУ.

Про це заявив представник Управління екологічної та протимінної діяльності Міноборони Владислав Дудар, повідомляє Military Media Center.

За його словами, йдеться про об'єкти, розташовані в Херсонській та Запорізькій областях.

Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди, - повідомив Владислав Дудар.

Він додав, що наслідки цих дій поки що не можна назвати масштабними. Однак такі підриви відбуваються регулярно, і щоразу через окупантів страждають сільськогосподарські угіддя щонайменше одного-двох селищ.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.