До порту тимчасово окупованого російськими загарбниками українського Бердянська зайшли три великі ворожі кораблі.
Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.
Там запевняють, що окупанти планують ними вивозити награбоване.
— До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі. У окупантів вже давно розпочався зворотній відлік. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців із ЗСУ, - зазначили у пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.
До того ж, у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області досі триває примусова паспортизація громадян України. Тепер вона стосується і випускників шкіл. Окупанти активно погрожують батькам випускників, що підлітки не зможуть отримати атестати про закінчення школи у випадку, якщо відмовлятимуться від російських паспортів.
До порту тимчасово окупованого російськими загарбниками українського Бердянська зайшли три великі ворожі кораблі.
Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.
Там запевняють, що окупанти планують ними вивозити награбоване.
— До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі. У окупантів вже давно розпочався зворотній відлік. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців із ЗСУ, - зазначили у пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.
До того ж, у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області досі триває примусова паспортизація громадян України. Тепер вона стосується і випускників шкіл. Окупанти активно погрожують батькам випускників, що підлітки не зможуть отримати атестати про закінчення школи у випадку, якщо відмовлятимуться від російських паспортів.