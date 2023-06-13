До порту тимчасово окупованого російськими загарбниками українського Бердянська зайшли три великі ворожі кораблі.

Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.

Там запевняють, що окупанти планують ними вивозити награбоване.

— До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі. У окупантів вже давно розпочався зворотній відлік. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців із ЗСУ, - зазначили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «‎Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.

До того ж, у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області досі триває примусова паспортизація громадян України. Тепер вона стосується і випускників шкіл. Окупанти активно погрожують батькам випускників, що підлітки не зможуть отримати атестати про закінчення школи у випадку, якщо відмовлятимуться від російських паспортів.