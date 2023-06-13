Поліцейські та інші профільні служби допомагають мешканцям селищ Афанасівка та Новотимофіївка, що на Снігурівщині, повернутися у свої домівки, які були підтоплені.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, після того, як вода почала відходити та місцеві мешканці почали повертатися до своїх домівок, поліція допомагає громадянам перевезти їхні речі.

— Підтримка та допомога громадянам - одне з найважливіших завдань поліції Миколаївщини, - пишуть у пресслужбі.

Нагадаємо, унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС в Миколаївській області загинуло двоє людей.

Про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який відмовився від евакуації.