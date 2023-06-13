Херсонців попередили про затяжний графік комендантської години, але лише в одній частині міста. Зокрема, відсьогодні вводиться заборона на в'їзд до мікрорайону Корабел.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, комендантська година по вказаному мікрорайону діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби, починаючи з 13 червня.

— Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно, - повідомив Роман Мрочко.

Так, мешканцям цього мікрорайону можна буде виходити на вулицю тільки упродовж трьох годин на добу протягом тижня.

— Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб, - каже начальник адміністрації.

Нагадаємо, у травні в Херсоні запроваджували комендантську годину на дві доби. Тоді вона тривала з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме. Комендантську годину запроваджували, аби розшукати колаборантів і зрадників.