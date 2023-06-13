На Миколаївщині сформували оперативні резервні бригади Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), які виїжджатимуть до Херсону, аби підсилити контроль за епідситуацією в підтоплених районах.

Також на базі однієї з лікарень Миколаївської області розгорнули інфекційний хаб, де прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами, повідомляється на сайті Кабміну.

— Наразі на Херсонщині не зареєстровано спалахів інфекційних хвороб. Але забезпечити готовність медичної системи та центрів контролю та профілактики хвороб Херсонщини і сусідніх областей до миттєвої реакції на ймовірне погіршення епідеміологічної ситуації – пріоритетне завдання для МОЗ, – зазначив заступник Міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Відзначається, що фахівці Миколаївського Центру контролю та профілактики хвороб вже проводять моніторинг води у водоймах, колодязів, свердловин, води централізованих мереж. Станом на 12 червня у поверхневих водоймах зафіксували значне перевищення мікробіологічних показників, тому використовувати таку воду для господарських потреб та обробки харчових продуктів, а також купатися у такій воді — заборонено.

Спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб під час роботи з населенням на Херсонщині забезпечуватимуть мешканців засобами для дезінфекції води та поверхонь у приватних будинках, які зазнали підтоплень.

Також на Миколаївщині та Херсонщині підготовлено запас таблеток для дезінфекції питної води – їх вистачить для забезпечення мешканців Херсонщини щонайменше на кілька місяців.

Нагадаємо, ексдиректорка обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка Світлана Федорова просить медзаклади області надати інформацію про протиепідемічну готовність лікарень Миколаївщини через загрозу виникнення спалахів та епідемій у звʼязку з екологічною катастрофою внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Південні регіони України опинилися під загрозою залишитися без чистої води. Також в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що після теракту на Каховській ГЕС у водойми та криниці можуть потрапити небезпечні хімічні речовини та збудники інфекційних хвороб.