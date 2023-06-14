Днями комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці підприємства.

Також повідомляється, що вже кілька тижнів фахівці водоканалу замінюють аварійні люки на нові.

«Містяни, можуть перевірити якість роботи по вулицям Пушкінська, Нікольська, Кузнецька та Космонавтів. Загалом, вже відновили на 55 колодязях», — зазначили там.

А днями у місто надійшла нова партія допомоги від представництва CARE. Ukraine — ще 450 люків.

«Нові, сучасні, а головне міцні. До речі, вага кожного від 45 до 80 кг. Плануємо протягом нинішнього року поступово замінювати старі люки і робити більш комфортним наше місто для миколаївців та гостей. Закликаємо кожного долучитися і оперативно повідомляти, якщо десь побачили зруйнований чи відкритий колодязь. Зробіть в чат-боті Mykolaiv Help кілька кліків та контролюйте, як виконується ваш запит», — додали у водоканалі.

Послуга доступна у Telegram та Viber за посиланнями.

Раніше повідомлялося, що Миколаїв стане першим серед європейських міст, де вода буде очищуватися інноваційними установками. П'ять таких установок місто отримає від Німеччини.