З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, за повідомленням, російські війська станом на ранок 14 червня зазнали таких втрат:
Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.
Перед тим, у вівторок 13 червня, о 17:16, внаслідок ворожих обстрілів по місту Очакову зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди.
З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, за повідомленням, російські війська станом на ранок 14 червня зазнали таких втрат:
Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.
Перед тим, у вівторок 13 червня, о 17:16, внаслідок ворожих обстрілів по місту Очакову зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди.