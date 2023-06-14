З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, за повідомленням, російські війська станом на ранок 14 червня зазнали таких втрат:

танків ‒ 3943 (вісім – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)

артилерійських систем – 3783 (+17)

РСЗВ – 603 (+2)

засобів ППО ‒ 364 (+1)

літаків – 314

гелікоптерів – 300

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)

крилатих ракет ‒ 1196 (+13)

кораблів /катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)

спеціальної техніки ‒ 516 (+5).

Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.

Перед тим, у вівторок 13 червня, о 17:16, внаслідок ворожих обстрілів по місту Очакову зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди.