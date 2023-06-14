Вищий антикорупційний суд засудив екссуддю Миколу Чауса до 10 років позбавлення волі в справі щодо хабарництва. Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва, запамʼятався зокрема тим, що ховав гроші в банці.

За інформацією Центру протидії корупції, колегія ВАКС присудила 10 років увʼязнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати низку посад строком на три року.

Прокуратура вимагала для нього 12 років позбавлення волі з конфіскацією та позбавленням права на посади.

— Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука і Інни Білоус. Чауса затримали одразу в залі суду. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. І Чаус вже заявив, що подаватиме апеляцію, — повідомили в ЦПК.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили Чауса під час отримання хабара у 150 тисяч доларів, він ховав гроші у банку.

Микола Чаус з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня 2021 зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчили, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції. Перебуваючи в невідомому місці, він записував відеозвернення, анонсував викривальні заяви та звинувачував ексдиректора НАБУ Артема Ситника в тому, що той нібито «зводить з ним рахунки».

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області. Його там виявили співробітники НАБУ, але співробітники СБУ буквально відібрали екссуддю і відвезли його у Київ. Екссуддю помістили в ізолятор СБУ. Адвокат Чауса говорив, що той має статус підозрюваного у справі про хабар і статус постраждалого в справі про «викрадення» СБУ.