В акваторії Миколаєва рівень води продовжує знижуватись. За добу зафіксовано мінус сім сантиметрів.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що за ніч 12 на 13 червня рівень знизився до 43 сантиметрів (-З см).

Станом на 9:00 14 червня загальний рівень води 36 см.

Нагадаємо, що в Миколаївській області станом на сьогодні підтоплено 400 гектарів насаджень Снігурівського лісництва філії «Баштанське лісове господарство».

Також повідомлялося, що на Миколаївщині сформували оперативні резервні бригади Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), які виїжджатимуть до Херсону, аби підсилити контроль за епідситуацією в підтоплених районах.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Південні регіони України опинилися під загрозою залишитися без чистої води. Також в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що після теракту на Каховській ГЕС у водойми та криниці можуть потрапити небезпечні хімічні речовини та збудники інфекційних хвороб.



