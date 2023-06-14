Підтоплене село Афанасіївка на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У Снігурівській громаді станом на ранок 14 червня вода вже відійшла від 226 будинків, які постраждали внаслідок підтоплення. Вже є випадки, коли мешканці почали повертатися до своїх осель, які частково були підтоплені.

Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

Він порекомендував мешканцям постраждалих будинків, від яких вже відійшла вода, провітрювати примцщення та просушувати їх. Також Іван Кухта порадив не поспішати з відкачуванням води.

— В одному із населених пунктів нашої громади був випадок, коли при спробі відкачати воду із затопленого погребу, зруйнувалися стіни. Тож прохання – будь ласка, поки не кваптесь з відкачуванням води з погребів або підвальних приміщень, дайте воді відійти, інакше таким чином ви можете тільки нашкодити, — написав він.

Зазначимо, що станом на 08:00 14 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 м 78 см. Загальна кількість будинків, які були затоплені - 369. Найгірша ситуація в селі Афанасіївка, де всі шляхи до населеного пункту і досі затоплені.

Раніше повідомлялося, що село Афанасіївка, що на Миколаївщині сьогодні повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Нагадаємо, що про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.