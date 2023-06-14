У межах наступальної операції на сході та півдні України Сили оборони мають частковий успіх, за останні три дні їм вдалося деокупувати три квадратні кілометри території.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, за останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках на відстань від 200 метрів до 1,4 кілометра. При цьому їм вдалося визволити близько 3 квадратних кілометрів території.

— На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка. Також йдуть бої в районі сіл Новоданилівка та Новопокровка, — зазначив Андрій Ковальов.

За його словами, при цьому російські війська збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів. Зокрема, у ніч на 14 червня РФ здійснила пуски крилатих ракет «Х-22», крилатих ракет морського базування «Калібр», а також застосував БПЛА «Шахед» по об’єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 3 ракети «Калібр» та 9 ударних БПЛА «Shahed».

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.