На Одещині співробітники національного природного парку «‎Тузлівські лимани»‎ врятували понад півсотні тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

Ще понад сотню тварин виявили загиблими, повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Протягом доби з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів, які занесені до Червоної книги України.

— Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках), – розповідають у міністерстві.

Зазначається, що дорогу вони перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.

Раніше повідомлялося, що співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.