На Одещині співробітники національного природного парку «Тузлівські лимани» врятували понад півсотні тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.
Ще понад сотню тварин виявили загиблими, повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Протягом доби з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів, які занесені до Червоної книги України.
— Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках), – розповідають у міністерстві.
Зазначається, що дорогу вони перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.
Раніше повідомлялося, що співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
На Одещині співробітники національного природного парку «Тузлівські лимани» врятували понад півсотні тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.
Ще понад сотню тварин виявили загиблими, повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Протягом доби з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів, які занесені до Червоної книги України.
— Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках), – розповідають у міністерстві.
Зазначається, що дорогу вони перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.
Раніше повідомлялося, що співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.