Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «євразійський рух» Олександра Дугіна.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.
Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури України.
За даними Офісу Генпрокурора, з травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з росією та «освобождьонной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство».
Він також пропагував подальшу ескалацію війни.
Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.
Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина ФР Дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, що серпні 2022 року в Росії підірвався позашляховик, за кермом якого сиділа донька ідейного натхненника війни проти України, філософа-фашиста Олександра Дугіна. Сьогодні ввечері колишній депутат Госдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за ліквідацію взяла на себе «Національна Республіканська Армія».
Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «євразійський рух» Олександра Дугіна.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.
Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури України.
За даними Офісу Генпрокурора, з травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з росією та «освобождьонной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство».
Він також пропагував подальшу ескалацію війни.
Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.
Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина ФР Дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, що серпні 2022 року в Росії підірвався позашляховик, за кермом якого сиділа донька ідейного натхненника війни проти України, філософа-фашиста Олександра Дугіна. Сьогодні ввечері колишній депутат Госдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за ліквідацію взяла на себе «Національна Республіканська Армія».