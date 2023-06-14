Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «євразійський рух» Олександра Дугіна.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури України.

За даними Офісу Генпрокурора, з травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з росією та «освобождьонной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство».

Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина ФР Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що серпні 2022 року в Росії підірвався позашляховик, за кермом якого сиділа донька ідейного натхненника війни проти України, філософа-фашиста Олександра Дугіна. Сьогодні ввечері колишній депутат Госдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за ліквідацію взяла на себе «Національна Республіканська Армія».