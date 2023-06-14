На Миколаївщині у селі Михайлівка Горохівської громади з підтоплених підвалів та колодязів вже відкачали 120 кубометрів води.

Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники за допомогою мотопомп відкачують воду з 4 підвалів та 3 колодязів. Також надзвичайники продовжують доставляти питну воду громадянам, загалом вже доставлено 18 тонн.

Нагадаємо, що у Снігурівській громаді станом на ранок 14 червня вода вже відійшла від 226 будинків, які постраждали внаслідок підтоплення. Вже є випадки, коли мешканці почали повертатися до своїх осель, які частково були підтоплені.

Раніше повідомлялося, що село Афанасіївка, що на Миколаївщині сьогодні повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Нагадаємо, що про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.