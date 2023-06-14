Депутат Миколаївської міськради Юрій Степанець, в підтримку ЗСУ, подолав на візку шлях від Миколаєва до Херсона, довжиною 58 кілометрів.
Про це Юрій Степанець розповів у себе в Facebook.
Таку подорож чоловік організував з метою збору коштів на автомобіль для 409 стрілецького батальйону та на підтримки волонтерів, які допомагають жителям Херсонщини долати наслідки підриву Каховської ГЕС.
⁃ Траса рівніша за тротуари⁃ Собаки Миколаївщини гавкучіші за собак Херсонщини⁃ Сигналка фури може контузити, але все ще не здатна підняти на ноги⁃ Зрозумів суть вислову «з вітерцем» та «палки в колеса»⁃ Поїздку треба було закидувати на бла бла кар, бо більше 10 годин в дорозі то трохи нудно, а коліна були вільні⁃ Копчик навчився говори та вимовляти слово «астанавітєсь»⁃ Rуznю тепер можна саджати на кіл, який наразі стоїть в мене в спині після такої подорожі⁃ ЙБНБЛТЬР₴N це ЙБНБЛТЬР₴N⁃ Українці непереможні, - нпрокоментував подорож Юрій Степанець.
Йому все ж вдалося зібрати необхідну суму. Депутат пообіцяв, що наступний пост буде вже зі звітом і закликав читачів «не сидіти склавши руки».
Нагадаємо, 27 травня, у Каштановому сквері в Миколаєві 27 відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових 36-ї ОБрМПімені контр-адмірала Михайла Білинського. Члени громадської організації «Вірні завжди» продавали зроблені власноруч прикраси, обереги, іграшки, смаколики. Гроші від продажу будуть використані на підтримку звільнених з полону бійців бригади.
Депутат Миколаївської міськради Юрій Степанець, в підтримку ЗСУ, подолав на візку шлях від Миколаєва до Херсона, довжиною 58 кілометрів.
Про це Юрій Степанець розповів у себе в Facebook.
Таку подорож чоловік організував з метою збору коштів на автомобіль для 409 стрілецького батальйону та на підтримки волонтерів, які допомагають жителям Херсонщини долати наслідки підриву Каховської ГЕС.
⁃ Траса рівніша за тротуари⁃ Собаки Миколаївщини гавкучіші за собак Херсонщини⁃ Сигналка фури може контузити, але все ще не здатна підняти на ноги⁃ Зрозумів суть вислову «з вітерцем» та «палки в колеса»⁃ Поїздку треба було закидувати на бла бла кар, бо більше 10 годин в дорозі то трохи нудно, а коліна були вільні⁃ Копчик навчився говори та вимовляти слово «астанавітєсь»⁃ Rуznю тепер можна саджати на кіл, який наразі стоїть в мене в спині після такої подорожі⁃ ЙБНБЛТЬР₴N це ЙБНБЛТЬР₴N⁃ Українці непереможні, - нпрокоментував подорож Юрій Степанець.
Йому все ж вдалося зібрати необхідну суму. Депутат пообіцяв, що наступний пост буде вже зі звітом і закликав читачів «не сидіти склавши руки».
Нагадаємо, 27 травня, у Каштановому сквері в Миколаєві 27 відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових 36-ї ОБрМПімені контр-адмірала Михайла Білинського. Члени громадської організації «Вірні завжди» продавали зроблені власноруч прикраси, обереги, іграшки, смаколики. Гроші від продажу будуть використані на підтримку звільнених з полону бійців бригади.