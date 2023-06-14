⁃ Траса рівніша за тротуари

⁃ Собаки Миколаївщини гавкучіші за собак Херсонщини

⁃ Сигналка фури може контузити, але все ще не здатна підняти на ноги

⁃ Зрозумів суть вислову «з вітерцем» та «палки в колеса»

⁃ Поїздку треба було закидувати на бла бла кар, бо більше 10 годин в дорозі то трохи нудно, а коліна були вільні

⁃ Копчик навчився говори та вимовляти слово «астанавітєсь»

⁃ Rуznю тепер можна саджати на кіл, який наразі стоїть в мене в спині після такої подорожі

⁃ ЙБНБЛТЬР₴N це ЙБНБЛТЬР₴N

⁃ Українці непереможні, - нпрокоментував подорож Юрій Степанець.