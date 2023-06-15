Науковці з Австралії зʼясували, що люди щотижня вдихають мікропластик, якого вистачило б на створення кредитної картки. Дослідники попереджають, що він може становити більшу загрозу для здоровʼя людини, ніж вважали раніше.

Про це пише Study Finds.

Фізики змоделювали рух частинок мікропластику через верхні дихальні шляхи людей. Вони досліджували рух частинок різних форм і розмірів — від сферичних до тетраедричних і циліндричних — в умовах повільного та швидкого дихання. Виявилося, що люди можуть вдихати приблизно 16,2 частинки мікропластику щогодини. Він збирається в носових порожнинах та ротовій частині глотки.

Більший мікропластик (5,56 мікрона) частіше залишався в дихальних шляхах, ніж його менший аналог.

— Мільйони тонн мікрочастинок пластику виявлено у воді, повітрі та ґрунті. Глобальне виробництво мікропластику стрімко збільшується, а щільність мікропластику в повітрі значно зростає, У 2022 році дослідники вперше виявили мікропластик глибоко в дихальних шляхах людини — це викликає занепокоєння щодо серйозної небезпеки для здоровʼя дихальних шляхів, – зазначив автор дослідження Мохаммад С. Іслам з Технологічного університету Сіднея.

Науковці вважають, що їхня модель допоможе колегам оцінити вплив мікропластику на людський організм та розробити методи захисту.

Нагадаємо, група дослідників звернулася до урядів і неурядових організацій, закликаючи їх наділити океан тими самими правами, які мають тварини та люди. На думку вчених, це стане першим кроком для захисту морських екосистем планети.