Компанія Adobe випустить новий набір інструментів генеративного штучного інтелекту в Adobe Illustrator.

Про це пише Forbes USA.

Інструмент називається Generative Recolor. Дизайнери та маркетологи зможуть використовувати його для зміни кольорів, тем і шрифтів графіки в Adobe Illustrator за допомогою текстових підказок. Generative Recolor доступний у бета-версії в Adobe Illustrator.

За допомогою описових підказок (наприклад, «спокійні пастелі», «неоновий поп» і «осіннє листя») дизайнери можуть створювати варіації кольорових палітр для сезонного маркетингу та реклами. Базуючись на текстових підказках, Generative Recolor використовує Firefly, витягуватиме палітри кольорів із зображення та застосує їх до графіки користувача, відповідно до його запиту.

Нагадаємо, британський виконавець, сер Пол Маккартні заявив, що використав штучний інтелект, щоб створити «останню пісню Beatles».