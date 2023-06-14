У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області російські військові залишили декілька блокпостів. У місті стало менше військової техніки.

Про це розповів міський голова Пологів Юрій Коноваленко проекту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

— На території їх (військових РФ, — прим.) поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них, — розповів Юрій Коноваленко.

Як повідомляють жителі, більшість окупантів, які залишилися в Пологах, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою.

Однак мер додав, що представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне «розпорядження».

— Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації, отримали «розпорядження» на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті, — зазначив Юрій Коноваленко.

Нагадаємо, російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.