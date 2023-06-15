Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 тисяч 910 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 «Шахедів», 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник «Орлан-10».
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 тисяч 910 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 «Шахедів», 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник «Орлан-10».