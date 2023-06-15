Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 тисяч 910 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також Сили оборони збили ще один ворожий вертоліт.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3955 (+12) од,

бойових броньованих машин — 7667 (+14) од,

артилерійських систем — 3793 (+10) од,

РСЗВ — 604 (+1) од,

засоби ППО — 364 од,

літаків — 314 од,

гелікоптерів — 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3333 (+9),

крилаті ракети — 1199 (+3) од,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6506 (+24) од,

спеціальна техніка — 519 (+3)

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 «Шахедів», 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник «Орлан-10».