В одному з навчальних закладів Миколаївщини продовжують приймати людей з Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Зараз тут знайшли тимчасовий прихисток 44 людини, які евакуювалися з підтоплених населених пунктів Херсонщини, повідомили в Миколаївській ОВА.

Загалом у закладі знаходиться 104 внутрішньо переміщені особи.

Директор закладу розповів, що, окрім проживання, людей забезпечують харчуванням, одягом та засобами гігієни, оскільки більшість з них приїжджають без речей.

— Хтось встиг забрати з собою домашніх улюбленців, яких не можуть покинути напризволяще. Тут вони можуть отримати корм для них, – сказав він.

Евакуйована жителька Херсона Аліна розповіла, що виїжджати з міста довелося під обстріли російських окупантів.

— За добу ми відійшли, вже трохи легше. Сказати нічого поганого про заклад не можу. Подобається все, персонал чудовий, – поділилася Аліна.

Також вона додала, що повертатися додому планує, коли все налагодиться та відійде вода.

Нагадаємо, що Миколаївщину визначено безпосередньо як транзитну область для жителів населених пунктів Херсонської області, які опинилися у зоні підтоплення внаслідок підриву конструкцій Каховської ГЕС.